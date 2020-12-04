واصلت الفنانة شمس الكويتية هجومها على النسويات السعودية عبر سلسلة تغريدات كتبتها عبر حسابها على تويتر على هاشتاغ “شمس تجلد النسويات”.

وبدأت شمس كلامها بالقول “لما تتحلى بالشجاعة وتحرك ماء راكد في بحيرة مهجورةاعرف انك راح تلاقي هجوم من حشرات كانت تعتاش على هذا المكان …كن #شمس تشرق على الراكد وتزرع فيه الحياة من جديد واكسب اجر التغيير لتساعد اهلك في الانسانية لاننا كلنا راحلون ولن يبقى الا مازرعت من اجر في حياتك”.

لما تتحلى بالشجاعة وتحرك ماء راكد في بحيرة مهجورةاعرف انك راح تلاقي هجوم من حشرات كانت تعتاش على هذا المكان …كن #شمس تشرق على الراكد وتزرع فيه الحياة من جديد واكسب اجر التغيير لتساعد اهلك في الانسانية لاننا كلنا راحلون ولن يبقى الا مازرعت من اجر في حياتك #شمس_تجلد_النسويات — #شمس (@shamsofficial) December 3, 2020

وأردفت في تغريدة أخرى: “النعاليات من اول يوم ظهرت فيه للاعلام وانا ادعم المرأة واستقلالها وحريتها … لكن هذا لايعني بأي شكل ان ادعم فكر متطرف اسمه #النسويات لا يختلف عن فكر #داعش او اي فكر متطرف .. انا اتيت لهذه الحياة من #ذكر_و_انثى وكان كل حد منهم له دوره كلنا جئنا من نفس الفطرة”.

#النعاليات من اول يوم ظهرت فيه للاعلام وانا ادعم المرأة واستقلالها وحريتها … لكن هذا لايعني بأي شكل ان ادعم فكر متطرف اسمه #النسويات لا يختلف عن فكر #داعش او اي فكر متطرف .. انا اتيت لهذه الحياة من #ذكر_و_انثى وكان كل حد منهم له دوره كلنا جئنا من نفس الفطرة #شمس_تجلد_النسويات — #شمس (@shamsofficial) December 3, 2020

وتابعت “#النعاليات لايمكن لاي فكر في هذا العالم ان يحكمنا ويفرض علينا كيف نعيش وكيف نفكر #النسويات في بلادنا فكر متطرف يلغي الاخر ويقصيه بإسم النسوية وبناتنا المراهقات ضحية لهذا الفكر #المدعوم كما كانوا شبابنا ضحية لفكر داعش واي فكر متطرف مبني على اقصاء الاخر”.

#النعاليات لايمكن لاي فكر في هذا العالم ان يحكمنا ويفرض علينا كيف نعيش وكيف نفكر #النسويات في بلادنا فكر متطرف يلغي الاخر ويقصيه بإسم النسوية وبناتنا المراهقات ضحية لهذا الفكر #المدعوم كما كانوا شبابنا ضحية لفكر داعش واي فكر متطرف مبني على اقصاء الاخر — #شمس (@shamsofficial) December 3, 2020

واضافت “#اخطر واسرع ماتهدم فيه اي امة واي حضارة هو ان تؤدلج المرأة في هذا المجتمع ،، والي حاصل الان من أدلجة للعنصر النسائي في عالمنا الهدف منه خلق مجتمع مفكك مريض سهل تسيطر عليه وتقوده كالقطيع ،، #النعاليات لاوعي لافكر لا ثقافة ويدارون بأجندة دولية لها الف غاية وراح تذكرون كلامي #شمس”.

#اخطر واسرع ماتهدم فيه اي امة واي حضارة هو ان تؤدلج المرأة في هذا المجتمع ،، والي حاصل الان من أدلجة للعنصر النسائي في عالمنا الهدف منه خلق مجتمع مفكك مريض سهل تسيطر عليه وتقوده كالقطيع ،، #النعاليات لاوعي لافكر لا ثقافة ويدارون بأجندة دولية لها الف غاية وراح تذكرون كلامي #شمس — #شمس (@shamsofficial) December 3, 2020

وكانت شمس قد وجهت نصيحة لكل شابة بأن لا تتبع هذا النوع من النساء، مشيرة الى ان الرجل الذي تختاره المرأة أو تتزوجه لا يجب أن تحوله الى “طرطور” بناء على كلام النسويات، فالمرأة حسب شمس، ترتقي بارتقاء زوجها، وان كانت “ليدي” فسيأتي لها الرجل المناسب.وتابعت شمس رسالتها الى متابعتها وقالت :”لا تصيري “بويا” فأنا امراة لدي حقوقي وتقديري مثل الرجل .. ولو لدي رجل في حياتي لنزل اغسل رجليه، فكل ما ارتقت المراة ارتقى هو في نظرها ونظر المجتمع”.