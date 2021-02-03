تعرّضت الفنانة الإماراتية شمّة حمدان للتنمّر القاسي مجدداً حيث أقدم أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” على نشر صورة لشخص بدين وأشار إلى أنها تعود إليها.

وأثار هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين حيث رأى بعضهم أن الشخص يشبهها كثيراً، فيما دعا آخرون إلى الكف عن التنمّر عليها لافتين إلى أن الصورة لا تعود إليها. ومما كتبه هؤلاء: “ما توقع هي” و”ما هيه نزل شي صح بليز”. وفي ساعة واحدة بعد النشر، حققت الصورة التي نُشرت على شكل مقطع فيديو قصير أكثر من 254 مشاهدة.

ويُشار إلى أن حمدان تعرضت في أوقات سابقة للتنمّر عبر بعض الحسابات التي نشرت صوراً أو فيديوهات لها. وأشار الكثيرون إلى أنها لا تتّسم بالأنوثة ولم يتردد بعضهم في السخرية منها.

وكان آخر تلك المرات يوم احتفائها بزفاف شقيقها حيث بدت وهي تغنّي له. وفي هذا السياق، تحدث المتابعون أيضاً عن وسامة الأخير ووالدها، فيما لم يتردّدوا في التنمّر عليها وعلى شقيقتها.