أطلّت الإعلامية شهد بلاّن على جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بصور من على أحد شواطئ أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتمدت إطلالات بحرية بسروال قصير من الدنيم (جينز) وتوب ممزّقة، وأوضحت في تعليقها على منشوراتها أنها تقضي الإجازة برفقة والدها وجِرائها الأليفة.

وتعمل شهد بلان حالياً مذيعة أخبار في قناة “أم بي سي”، وهي من مواليد 17 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1988، سورّية الأصل من مدينة السويداء، وتنحدر من عائلة فنية، فابن عم والدها هو المطرب الراحل فهد بلان.بعد تخرّجها في الجامعة الأميركية في دبي عام 2011، كلية الشيخ محمد بن راشد للإعلام، وتخصّصها في الإخراج و صناعة الأفلام، عملت شهد في تلفزيون دبي لمدة سنتين، وكانت تقدّم برنامجاً سياحياً باسم “الموعد” على قناة دبي، ثم في حزيران (يونيو) 2013 انضمت للعمل في مجموعة “إم بي سي” كمذيعة نشرة أخبار التاسعة على قناة MBC1، وقدّمت لفترة برنامج “ET بالعربي” على MBC4.