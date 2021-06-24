شاركت الفنانة الكويتية شهد سلمان متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمعها بمواطنتها الفنانة إلهام الفضالة من كواليس تصويرهما لمسلسل “من بعدي الطوفان”.

في الفيديو قالت شهد لـ إلهام “اليوم أول يوم تصوير “من بعدي الطوفان” صورتي إلهام صح هذا أول يوم أو ثاني يوم؟ فردّت إلهام “أمس بدأنا”.

وأضافت شهد ” احنا بالنسبة لنا اليوم بدأنا وادعولنا بالتوفيق وانشالله نقدملكم شيء طيب”.

يذكر أن إلهام وشهد سبق واجتمعا في رمضان في مسلسل “أمينة حاف” الذي لاقى نجاحًا كبيرا في الخليج والوطن العربي.

وتحدثت شهد عن سبب نجاح “أمينة حاف” خلال مقابلة لها ضمن برنامج “عالسيف” يوم أمس على قناة ATV الكويتية قائلة “الناس حبوا “أمينة حاف” وحبوا الشخصيات وحبوا “شهد” و”إلهام” و”شهاب” ليش لأنه كان الشاب الوحيد بين 4 حريم والأهم أن يرضى علينا و”رقية” كانت على طول على هواه”.

وأضافت “ما تقدر تفرض على الجمهور والعالم والوطن العربي شاف المسلسل كله”.