شهيرة تتهم ناشرة صورتها دون حجاب بالكذب وانها تريد الشهرة فن

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أوضحت الفنانة المصرية شهيرة في تصريح لاحد المواقع الفنية ظروف الصورة التي أثارت جدلا واسعا بسبب ظهورها فيها دون حجاب.

وقالت شهيرة في تصريح لموقع “في الفن” أنها كانت في الكوافير وأتت لي واحدة من الجمهور مثل غيرها، وطلبت مني أن تلتقط صورة معي، ولكنني لم أتوقع أنها ستنشرها بدون إذن”.

وتابعت: “لا أعلم بنيتها، ولكن هي ليست لديها أمانة، كما أنها كذبت عندما قالت أنني خرجت من البيوتي سنتر بشعري فهذا ليس صحيح اطلاقاً، وكل ما في الأمر أنها تعمل في مجال المكياج وتريد الشهرة”.

يذكرلا أن خبيرة التجميل راندا عبد السلام كانت قد دافعت عن نفسها بعد الهجوم الذي وجه لها بعد نشرها صورة شهيرة وهي بشعرها داخل بيوتي سنتر، مؤكدة أنها لم تقصد التسبب في أزمة، ولكنها أكدت أن الفنانة خرجت أمام الجميع بشعرها غير مرتدية الحجاب.