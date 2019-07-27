شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا كشفت به عن الساعات الاخيرة في حياة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وعن زيارتها له بعد نقله إلى المستشفى قبل وفاته بيوم .

وكتبت الفنانة شهيرة قائلة : ” فاروق إنت مشيت هو كده خلاص يعني!! ؟؟ .. يا أجدع وأحب خلق الله من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفي وكانت الزياره ممنوعة بس انت لما عرفت إني موجودة طلبتني أدخلك ” .

وأضافت : ” قضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك وكأنك لست مريضا وفي حاله خطرة .. كنت قويا ومتجاهل ما أنت فيه وتحكي حكايات من هنا وهناك كأنك تعاني من نزلة برد ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة ” .

وعن تلقيها لخبر الوفاة كتبت قائلة : ” كانت صدمتي كبيرة لما بسأل عنك تاني يوم قالولي إنتي آخر صديقة شوفتيه في حالته الطبيعية لأنه النهاردة راح في غيبوبة .. طب ازاي ده كان كويس إمبارح بروحه العالية .. ده كان بيضحك ده كان بيحكي علي نوادره مع صديقه محمود الجندي وعلي فلان وعلان .. طب ازاي بسرعة كده طب ازاي ازاي !! سبحان الله ( بين طرفه عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال ) .

وتابعت : ” دموعي تتسابق مع نفسها ولا تريد أن تهدأ طب ازاي وانت من أعز الأصدقاء للعيلة كلها وانهيار أبني عمرو بالبكاء عندما رأي النعش بتاعك أمامه .. وشريط ذكريات أونكل فاروق أمامه .. الشهامة والرجولة والجدعنة أنت يا فاروق وصاحب المواقف الصعبة مع كل الناس مستحيل لم تترك بصمة مع كل من عرفك وأقترب منك ” .

واختتمت شهيرة حديثها بالدعاء له وكتبت : ” مع السلامة ياحبيبي .. اللهم تقبله بقبول حسن وسامحه وأغفرله وأعفو عنه وأجعل ليلته اجمل ليلة وثبته عند السؤال ونور قبره وأجعله روضة من رياض الجنة فليس هناك أحن منك علينا يا رحمن يا رحيم ” .