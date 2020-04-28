نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدثت فيه عن الأعمال الدرامية في شهر رمضان وعن أهمية العبادة والتقرب إلى الله في هذا الشهر المبارك .

فكتبت : ” عندي مشكلة الأعمال الدرامية السنة دي معظمها مستواها جيد وتستحق المشاهدة .. بس احنا في رمضان الشهر الكريم اللي بيجي مرة واحدة في السنة ” .

وتابعت : ” ربنا أعطانا فرصة فيها للتقرب أكتر والتمرغ في أنواع العبادة ولزيادة حسناتنا مش لمشاهدة 4 أو 5 أعمال في اليوم .. وصدق عز وجل عندما قال أيام معدودات مش مصدقة اننا نهدر الوقت كده ” .

وأضافت شهيرة : ” طيب إمتي نصلي ونقرأ قرآن وتراويح ودعاء وتضرع ومناجاة وخاصه في الأيام الصعبة دي .. محتاجين نركز شوية ليرفع عنا الغمة كفاية مشاهدة عمل أو إتنين والباقي بعد رمضان مش هيطيروا والله نراجع نفسنا وقدامنا لسه الفرصة .. وليتنافس المتنافسون ” .