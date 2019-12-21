شهيرة تعود للحجاب!!

اثارت الممثلة المصرية المعتزلة ​شهيرة​ جدلا كبيرا بعد انتشار صورة لها بالحجاب بعد خلعها اياه منذ فترة.

وظهرت شهيرة في الصورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، بصحبة كلاً من ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وإحدى صديقاتها، أثناء ارتدائها للحجاب.



وعلقت على الصورة كاتبة: “أنا مع البنات الحلوين”، دون أي توضيح لما إذا كانت هذه الصورة جديدة، أم تم التقاطها منذ فترة.

وكانت الفنانة شهيرة قد تعرضت لهجوم شديد بسبب خلعها الحجاب حتى ان بعض الفنانات علقن على الموضوع منهن عفاف شعيب التي قالت عن خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟