علقت الفنانة ” شهيرة ” على تصريحات رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج ” محمد حفظي ” حول عدم تكريم الفنان الراحل ” محمود ياسين ” ضمن فعاليات المهرجان المقام حاليا في دورته ال 42 .

حيث قال محمد حفظي في تصريحاته أنه لم يكن مقصودا تجاهل الفنان محمود ياسين فهو من أحد أهم الممثلين على مدار الأربعة عقود الماضية ولا ينكر فضله على السينما .. ولكن قرار عدم إقامة تكريم للراحلين جاء حتى لا يكون تكراراً لما حدث في مهرجان الجونة قبل شهر بتكريمهم .

وردت شهيرة على ذلك ساخرة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” جاء فيه : ” هههه والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق والله عيب جه يكحلها عماها ” .