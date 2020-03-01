شهيرة تكشف عن سبب حضورها وزوجها لعزاء الرئيس الأسبق ” حسني مبارك “

نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشفت من خلالها عن سبب تغيبها وزوجها الفنان ” محمود ياسين ” عن حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك ” الذي أقيم أول أمس الجمعة في مسجد المشير طنطاوي .

حيث وجهت شهيرة رسالة اعتذار لنجلي الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك قالت فيها : ” أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا لتقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا ” .

وتابعت : ” وذلك لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية .. ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها ” .