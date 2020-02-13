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شهيرة تنتقد مذيعات برنامج نفسنة : ” إيه اللي بيحصل ده ؟ “

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نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو من حلقة برنامج ” نفسنة ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .

حيث انتقدت شهيرة مذيعات البرنامج والظهور اللاتي ظهرن به في حلقة استضافوا بها المطرب الشعبي ” حسن شاكوش ” عندما قام شاكوش بغناء أغنيته الشهيرة ” بنت الجيران ” لتبدأ المذيعات ” إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى ‏كمال ” بالرقص على أنغام الأغنية .

وكتبت الفنانة شهيرة في تعليقها على ذلك قائلة : ” مش مصدقة إيه اللي بيحصل هنا ده .. ده برنامج تليفزيوني ؟؟ !!! .. خير الأمور الوسط ” .

 

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