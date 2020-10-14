ودّعت الممثلة المصرية المعتزلة شهيرة، زوجها الممثل المصري الراحل محمود ياسين، بحزن كبير، واصفة إياه بـ”حبيب عمري”.
ونشرت شهيرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لزوجها محمود ياسين، وعلّقت: “رحل حبيب عمري خلاص”.
حوالى نصف قرن أو 49 عاماً من الحب عاشها محمود ياسين مع شهيرة، وهي من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، فقد جمعت بينهما الصدفة أثناء دراستها في معهد الفنون المسرحية، وجمع بينهما فيلم “صور ممنوعة” وقتها، وكان ياسين متردداً في قيامها بالبطولة، بعد أن وقف أمام شادية وفاتن حمامة، لكن بعد التصوير وقع في حبها وكان يقوم بتوصيلها للمنزل يومياً، وقد تقدم لخطوبتها في عام 1970 ليتم الزواج سريعاً، وتعاونا سوياً في 14 عملاً فنياً، منها “سؤال في الحب” و”نواعم” و”عودة الهارب” و”أنا وابنتي والحب” و”عصر الحب” و”شقة في وسط البلد”، وقاما بتأسيس شركة انتاج بإسم “أفلام محمود ياسين”.
أنجبا رانيا محمود ياسين، التي عملت في التمثيل وأيضاً في تقديم البرامج، وتزوّجت من الممثل المصري محمد رياض، وأيضاً عمرو محمود ياسين، الذي قدم تجارب تمثيلية، وإتجه بعد ذلك للكتابة الدرامية.
ودّعت الممثلة المصرية المعتزلة شهيرة، زوجها الممثل المصري الراحل محمود ياسين، بحزن كبير، واصفة إياه بـ”حبيب عمري”.