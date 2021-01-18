مازالت شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين مستمرة بمشاركة ذكرياتها مع الراحل و آخرها سبب ترك محمود ياسين لحيته خلال سنواته الأخيرة من دون حلاقة وهو حب شهيرة لها”:”مكانش يحب يربي دقنه على طول وكنت أصر عليها، وكنت أقوله والله شكلك حلو فيها، يقولي لأ هحلقها وأنا أقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها.. كنت أسكت وأستسلم بعد أخد ورد كتير، وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وأقوله الله ليه محلقتهاش، يقولي لأ خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله.. هذا هو حبيبي”.

سبق وشاركت أيضاً صورة جمعتها مع محمود ياسين في أول لقاء لهما معلقة “أول لقاء بيني وبين حبيبي كان أمام الكاميرا في فيلم صور ممنوعه وكانت النظره الأولي البريئه لفتاه صغيره عاشت معها لليوم سنوات طويله…وحشتني ”.