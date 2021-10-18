خطـفت النجمة المصرية «منى زكي» الأنظار بإطلالة غــريبة على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة 2021.

فبعد أن خطفت الأنظار في اليومين الأولين من المهرجان، اختارت تصميمًا شبابيًا من دار أزياء يسرا البرقوقي، والتى استوحته من براند عالمية يطلق عليها BALMAIN، والتي تعرض فستاناً مشابهاً لفستان الفنانة مصنوعًا من خامة البوليستر بنسبة 96%.

وأطلّت «منى» بشورت فضي اللون مع توب بنفس اللون بقصة الكروسية، وسترة بشراشيب بنفس اللون أيضًا، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد بنفس اللون، وحذاء بكعب عالي مزين بإكسسوارات ومرصع بأحجار السواروفسكي، وتزينت بمكياج ترابي كثيف وجمعت شعرها في ذيل حصان.

وعلى الرغم من غـرابة إطلالة الفنانة المصرية إلا أنها كانت من أجمل الإطلالات، وجاءت مناسبة لقوامها بشكل كبير، وقد وصل سعر إطلالة منى زكي إلى حوالي 2,490 يورو، أي ما يعادل 45 ألفًا و405 جنيه مصري.

وبدأت مصممة الأزياء يسرا البرقوقي والتي صممت ذالك الفستان لمني زكي، عملها بالموضة في وقت مبكر عندما كان عمرها خمس سنوات مع والدتها، ومنذ ذالك الوقت وهي تنسق الألوان وتعشق الموضة والتصميم، وعلى الرغم من دراستها للموارد البشرية في الجامعة الأمريكية في القاهرة لم تتخل عن شغفها بالموضة، فالتحقق بأكاديمية الأزياء الإيطالية في القاهرة.

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وكانت الفنانة منى زكي قد تألقت في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان أسود طويل يتخلله اللون الوردي، وأسدلت شعرها الأسود على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي هادئ، ومجوهرات رقيقة. إلا أن الفستان قد عرضها لموقف محرج، حيث تعـــثرت في ذيله وكادت أن تسقط على السجادة الحمراء، لولا تدخل أحد الأشخاص من القائمين على المهرجان لمســـاعدتها.

من ناحية أخرى، قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إن الفنانة منى زكي من أرقى الفنانات التي تتعامل مع مهرجان الجونة باحترافية كبيرة سواء على السجادة الحمراء أو على السوشيال ميديا تحديدًا.

وأضاف عبدالله غلوش، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الفنانة منى زكي سفيرة للنوايا الحسنة، ونظمت فاعليات وأنشطة خيرية كثيرة بمهرجان الجونة اليوم بالتعاون مع مجموعة من الفتيات.

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وتابع أن الفنانة منى زكي خلال مرورها من على السجادة الحمراء تقوم بشيء جميل لا يقوم به غيرها من الفنانين وهو أنها تقول ان أقف على السجادة الحمراء لفيلم «كذا» وتنزل بالبوستر الرسمي للفيلم، على عكس فنانين كُثر يهتمون بإطلالة اليوم والحفلات الليلية.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثالث للمهرجان على رأسهم: ليلى علوي، هالة صدقي، بشرا، درة، هند صبري، أروى جودة، رانيا يوسف، بسنت شوفي، نسرين طافش، دينا الشربيني، إلهام شاهين، صبا مبارك .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

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