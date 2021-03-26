احتفل الفنان المصري ماجد المصرى بعيد ميلاده، الذي مر عليه بضعة أيام والذي وافق يوم 19 مارس، بصحبة زوجته رانيا أبو النصر. في حفل اقتصر على بعض الأصدقاء.

وقد شاركت الاعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من الحفل حيث ظهر ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر وهما يرقصان على أنغام أغنية “شو حلو”.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو كاتبة: “كما هما جميلين.. لعل أيامكم تمتلئ دائمًا بسعادة كهذه”.

كما شاركت بوسي شلبي بعض الصور لحضور الحفل، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، ومن بينهم الفنانة السورية نسرين طافش.

وكان المصري أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن إصابته به في أول أسبوع من شهر يناير، ودخوله في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا.

على صعيد آخر ينشغل ماجد المصري حاليًا في تصوير مسلسله الجديد “الملك” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر المسلسل أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.