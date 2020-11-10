أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حيرة متابعيها بعد تعليق مقتضب وغير واضح على الانباء المتداولة عن طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب.

فبعد ايام على تداول الخبر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، غردت شيرين عبر حسابها على تويتر كاتبة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير.” دون اي تفاصيل او نفي صريح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 10, 2020

وقد اثارت التغريدة حيرة متابعين شيرين، حيث كتب الاعلامي دومينيك ابو حنا: “التويتة مش واضحة. هل هذا نفي لخبر الطلاق وسلب اموالك؟ يرجى الرد بشفافية.”.

التويتة مش واضحة. هل هذا نفي لخبر الطلاق وسلب اموالك؟ يرجى الرد بشفافية. — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) November 10, 2020

فيما اكد الكثيرون من متابعي شيرين ان غيابها هو سبب الاشاعات حيث كبت شيكو “غيابك ياشيري هو سبب الاشاعات كل شوية احنا متاكدين انك بتحضري لشغل جامد ومش عايژة تظهري الا بعمل جديد وقوي واحنا في الانتظار بس كل فترة ابقي نزلي صور وتطمنينا عليكي”

غيابك ياشيري هو سبب الاشاعات كل شوية احنا متاكدين انك بتحضري لشغل جامد ومش عايژة تظهري الا بعمل جديد وقوي واحنا في الانتظار بس كل فترة ابقي نزلي صور وتطمنينا عليكي — sheko (@sheehanhdu) November 10, 2020

يذكر أن صحفا مصرية تداولت انباء عن وقوع خلافات بين الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” وزوجها الفنان ” حسام حبيب ” بعد أن قام الأخير بالتوقيع وسحب وتسلم أموالا تخص زوجته بموجب التوكيل الذي فوضته من خلاله رسميا بإدارة أعمالها .

وأشارت المعلومات الصحفية إلى أنها ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها شيرين العبث بإيرادات لم تكن على علم بها وبعض العقود التي أبرمها حسام دون الرجوع إليها