طلبت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الدعاء للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك بعد الازمة الصحية المفاجئة التي اصابته وسافر على اثرها الى نيويورك.

وقالت شيرين في تغريدة عبر حسابها على تويتر : “اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير”.

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل،أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير @Turki_alalshikh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 1, 2020

وكان تركي ال الشيخ قد طمأن محبيه عبر تغريدة قصيرة قال فيها: “شكراً أنا بخير والحمدالله”.