أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء امس الخميس، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في صيف 2021، على مسرح جدة سوبر دوم، وسط حفاوة كبيرة وحضور جماهيري ضخم.

وقد أشعلت شيرين عبد الوهاب حماس جمهورها في حفلها بجدة حيث تألقت وقدمت مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها التي نالت إعجاب الجمهور، وبدأتها بأغنية “نساي” ثم تلتها بأغاني مثل “أخيرًا اتجرأت” و”إيه إيه” و”تاج راسك” و”كتير بنعشق” و”آه يا ليل” و”الوتر الحساس” و”مش عايزة غيرك أنت” و”على بالي”. كما قدمت أغاني أخرى لمطربين آخرين.

وفي مقابلة بعد الحفل، كشفت شيرين عن توترها بسبب تواجد والدتها في المستشفى طالبة من الجمهور الدعاء لها.

وقد اشادت شيرين خلال اللقاء بجمهور جدة حيث قالت “عظيم في اعظم من كده وحب الناس نعمة ويا رب كون قدها”.

وعن حفلها المرتقب في الشرقية، طالبت شيرين الجمهور الدعاء لوالدتها حيث قالت “اقول لهم ادعوا لوالدتي عشان هي المستشفى وانا غصب عني شوي متوترة بس ان شاء الله جاية لكم وحاعمل لكم احلى حفلة ودعواتكم لوالدتي”.