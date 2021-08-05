فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها وجمهورها اليوم بنشر صورة لأحدث إطلالة لها على انستقرام حيث عادت لنشر صورها الجديدة على حسابها بعد انقطاع طويل دام ما يقارب عامين.

واحتفل الجمهور بعودة وكسرها عزلتها في حين اعتبر البعض ذلك خطوة منها للعودة بانتظام على مواقع التواصل بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الجديدة المنتظرة، والتي سبق واعلنت عنها مؤخراً.

وظهرت شيرين في صورتها الجديدة بإطلالة ذهبية واستعرضت اللوك الجديد ومجوهراتها في الصورة.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت الشهر الماضي إلى أنشطتها الفنية والحفلات بعد انقطاع أيضاً، واحيت حفلاً جماهيرياً في احدى المناسبات الرسمية، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وكذلك المشاهير والشخصيات العامة،

وسبق الحفل أزمة كبيرة لشيرين تصدرت بسببها مواقع التواصل، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي حول علاقتها بوالد زوجها المطرب حسام حبيب.