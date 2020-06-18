خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي عقب الاعلان عن وفاة اليوتيوبر المصرية الشهيرة ماما سناء، عن عمر 61 عام.

وقد نعت الفنانة المصرية شيرين الراحلة بتغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلاً أم يتزعل عليها”.

ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلاً أم يتزعل عليها — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 18, 2020

كما نعتها الفنانة ويزو بتغريدة قالت فيها: “والله حزنت عليها الله يرحمك يا ماماسناء البقاء لله، الموضوع صعب لان لحظات كتير حلوة متسجلة وتقدر تشوفها كل شوية، فالله يكون في عون حبايبها وربنا يجمعنا سوا بكل حبايبنا واهالينا في جنته بإذن الله في جنة الخلد هتشوف كل حبايبك ومش هتزعل تاني ولا هتحزن، ف اصبر..”.

والله حزنت عليها الله يرحمك يا ماما سناء

البقاء لله، الموضوع صعب لان لحظات كتير حلوة متسجلة وتقدر تشوفها كل شوية، فالله يكون في عون حبايبها وربنا يجمعنا سوا بكل حبايبنا واهالينا في جنته بإذن الله في جنة الخلد هتشوف كل حبايبك ومش هتزعل تاني ولا هتحزن، ف اصبر.. pic.twitter.com/iUZrSqq2HN — Weza Wizo (@WezaWizo) June 18, 2020

يذكر أن ماما سناء اشتهرت بعمل فيديوهات طريفة مع إبنها ” محمد ” من خلال تطبيق ” تيك توك ” والتي كان البعض منها يحرصون من خلاله على توجيه رسائل مفيدة للمتابعين.

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