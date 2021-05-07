استضافت الإعلامية المصرية شيرين حمدى وزوجها أيمن وجيه مجموعة كبيرة من الفنانين والمطربين ومشاهير كرة القدم فى منزلها لتناول الافطار في أجواء رمضانية مميزة.

وكان من ضمن المشاهير: خالد الصاوي وبشرى وزوجها ،وتامر حسني وبسمه بوسيل وشريف رمزي وماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر وأحمد فهمي ونجلاء بدر ويارا الجندى ويسرا الجندى ومي جلال ومحمد زيدان .

وقد حرصت الاعلامية شيرين حمدي على توجيه الشكر الى الفنانين المشاركين في الافطار حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهروا في بعضها وهم يغنون بعض الأغاني مثل :” اهو دا اللي صار” للمطرب اللكبير سيد درويش و” مال القمر ماله ” للمطرب القدير محمد فوزي .