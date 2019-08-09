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شيرين رضا تثير الجدل بسؤالها عن الحيوان المحرم لأنه “بيأكل من الزبالة”؟

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شيرين رضا

شيرين رضا

تعرضت الممثلة المصرية شيرين رضا لانتقادات حادة بسبب تغريدة كتبتها حول الأضحية.

فقد نشرت شيرين رضا صورة خراف تأكل من القمامة كتبت قائلة: “يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه “بيأكل من الزبالة”؟؟؟”.

تغريدة شيرين رضا اعتبرها الكثيرين انتقادا لشعائر المسلمين بذبح الخراف في عيد الاضحى ومحاولة تشبيهها بالخنازير.

وقد ردت شيرين على الهجوم عليها بتغريدة اخرى قالت فيها: “دل ما تهجموني انا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلو الاضحية تأكل من الزبالة، لانها سينتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لان ربنا هو اللي بيحاسب مش انتم “.

يذكر ان شيرين رضا معروفة بحبها للحيوانات ودفاعها المستمر عن حقوقهم.

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