شيرين رضا تثير الجدل بسؤالها عن الحيوان المحرم لأنه “بيأكل من الزبالة”؟

تعرضت الممثلة المصرية شيرين رضا لانتقادات حادة بسبب تغريدة كتبتها حول الأضحية.

فقد نشرت شيرين رضا صورة خراف تأكل من القمامة كتبت قائلة: “يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه “بيأكل من الزبالة”؟؟؟”.

يا تري ايه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بيأكل من الزبالة"؟؟؟ pic.twitter.com/o5q5JErJ4J — Shereen Reda (@ShereenReda) August 8, 2019

تغريدة شيرين رضا اعتبرها الكثيرين انتقادا لشعائر المسلمين بذبح الخراف في عيد الاضحى ومحاولة تشبيهها بالخنازير.

بدل ما تهجموني انا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلو الاضحية تأكل من الزبالة، لانها سينتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لان ربنا هو اللي بيحاسب مش انتم #النظافة_من_الايمان — Shereen Reda (@ShereenReda) August 9, 2019

وقد ردت شيرين على الهجوم عليها بتغريدة اخرى قالت فيها: “دل ما تهجموني انا علي تويتة، هاجموا اللي بيخلو الاضحية تأكل من الزبالة، لانها سينتهي في بطونكم. وكفاية مزايدة والنبي لان ربنا هو اللي بيحاسب مش انتم “.

يذكر ان شيرين رضا معروفة بحبها للحيوانات ودفاعها المستمر عن حقوقهم.