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شيرين رضا تثير الجدل مجدداً بحديثها عن عمرو دياب.. هذا ما قالته عن علاقتهما

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شيرين رضا

استضاف برنامج The Insider بالعربي، المذاع على قناة دبي الفضائية الفنانة شيرين رضا، حيث تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وإن كانت توافق على التعاون معه في أي عمل فني.

قالت شيرين: “عمرو والد ابنتي وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتي وأحبه وأحترمه”، موضحة أنه إذا طلب منها شيئاً وكان بمقدرتها تنفيذه ستفعل هذا.
وعن فكرة تكرار ظهورها معه في فيديو كليب، قالت إنه سؤال افتراضي، ولا توجد إجابة له عندها الآن، لكنها لن ترفض الظهور في أي فيديو كليب، فالمهم لها أن يكون الموضوع جيداً، لأنها تهتم أن تكون سعيدة خلال العمل، إذ تشعر بالسعادة عندما تظهر بشخصية مختلفة عن شخصيتها أو شكل مختلف، وإذا حدث هذا في فيديو كليب لن ترفض الظهور فيه.

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