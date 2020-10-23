أحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضجّة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت شيرين رضا الأنظار، بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة حيث كانت الإطلالة مميزة ونسقتها بمكياج هادئ.

وأبرز تصميم فستان شيرين رضا، زيادة في الوزن في منطقة البطن، كما استعانت الفنانة المصرية بريش أسود ظهر خلف الفستان، الأمر الذي جعلها تخرج عن النمط التقليدي في إطلالاتها.

وجاءت تسريحة شعر شيرين رضا بطريقة مختلفة أيضًا حيث اعتمدت على تسريحة شعر ظهرت فيها بـ”الضفائر”.





وربما لم تكن إطلالة شيرين رضا، على نفس مستوى إطلالاتها في المهرجانات السابقة، خاصة وأنها لاقت انتقادات من جانب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذْ تداول المتابعون صورة لها على نطاق واسع وسط انتقادات وسخرية من “الريش” الذي أرفقته في ظهر الفستان.

ومما جاء في التعليقات: “في غوريلا ماشية ورا شيرين رضا يا جماعة “، و”بابا بيقولي هي عندها ريش ولا مالها”، و”إيه ده صحيح”، و”هاموووت”، و”ايه ده انا اتخضيت”، و”اللوك كله وحش”، و”انا كنت فاكرة ان فى حد بجد وراها”.

وقالت شيرين رضا في تصريحات تلفزيونية لها على هامش حفل الافتتاح إن مهرجان الجونة له مكانة خاصة في قلبها، حيث تشعر بأنها تشاهد نجاح ابنها الأكبر، مؤكدة أنه من أقرب المهرجانات خاصة وأنه مرتبط بمكانة خاصة داخلها.

ومن المقرر أن تستأنف شيرين رضا في الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في فيلم “قمر 14″، وهو أحد الأفلام التي تدور حول خمس حكايات مختلفة ويضم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.









