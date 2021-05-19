عبّرت الفنانة شيرين رضا عن فخرها بجنى، ابنة طليقها الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، وشقيقة ابنتها نور، وعلقت على منشور جنى عمرو دياب حول إصابتها بمرض ADHD، كاتبةً: “أنا فخورة جداً بك يا فتاة، ستظل دائماً مواجهة هؤلاء المعلمين الجَهَلة مصدر إلهام للآخرين… أحبك”.

كما ساندت نور عمرو دياب، ابنة شيرين رضا، شقيقتها، وعلّقت قائلةً: “هذا رائع يا أختي! فخورة جداً بموقفك والتعبير عنه، أنتِ تستحقين الأفضل دائماً، أحبك إلى الأبد”.

يُذكر أن جنى كتبت في رسالتها: “اسمي جانا دياب، التحقت بمدرسة Queens Gate school، ونُصحت بالمغادرة في الصف الثاني عشر بعد تشخيص إصابتي بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي، لذا كنت أعاني من الصعوبات في الدراسة”.

وأضافت: “عانيت من صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتي المدرسية في موعدها المحدّد وكنت عاجزة عن قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح وكان يُطلب مني أن آخذ وقتي في قراءة الأسئلة وكأنني أتحكم في هذا الأمر”.

وكشفت جنى أن مدرّسيها كانوا يصفونها بالغبية والكسولة والمتمردة، بدلاً من دعمها وتوجيهها الى التصرفات الصحيحة، وهذا الدعم كان مقتصراً على الطلاب القادرين على تحقيق درجات عالية، وأكدت أنها تشعر بالحرج لسؤالهم بدلاً من أن تسأل معلميها، وكانوا يتهمونها بأنها تشتت زملاءها ولكنها لم تكن تقصد ذلك”.

واختتمت جنى حديثها مؤكدةً أنها كانت تريد من معلميها الاحتواء والدعم، بدلاً من نصحها بالمغادرة، وطلبت منهم مساعدة زملائها غير القادرين على التعلّم.