أقيمت مساء يوم أمس الإثنين إحتفالية وزارة الثقافة المصرية لتأبين الفنان الراحل ” محمود رضا ” رائد الرقص الشعبي في الوطن العربي ومؤسس فرقة رضا وأشهر مصمم رقصات إستعراضية في مصر .

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن منهم الفنانة لبلبة والفنانة سميحة أيوب والفنانة سميرة عبد العزيز والكاتب مدحت العدل والإعلامية ” بوسي شلبي ” ووزيرة الثقافة الدكتورة ” إيناس عبد الدايم ” .

ولكن الغريب واللافت في الأمر هو غياب الفنانة ” شيرين رضا ” إبنة الفنان الراحل عن حضور حفل التأبين لتكريم والدها على الرغم من تلقيها دعوة الحضور .

إلا أن الدكتور ” عادل عبده ” رئيس قطاع الفنون الاستعراضية والشعبية كشف أن شيرين رضا قدمت إعتذارا عن الحضور مبررة ذلك بانشغالها بالتصوير في الإسكندرية .. وأنها أرسلت برقية شكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم على الاحتفال .