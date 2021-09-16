كشفت الفنانة ” شيرين رضا ” خلال تواجدها ببرنامج ” بصراحة مع ” مع الفنانة ” يسرا ” حيث يتبادلان فيه دورَي المذيعة والضيفة عن تعرضها للخيانة من أقرب صديقة لها مع زوجها.

فقالت شيرين رضا : ” اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي .. خانتني مع زوجي .. مش بكلّمها لحد النهاردة ” .

وتابعت : ” واتوجعت جداً لأني مكنتش مصدقة .. اتوجعت منها أكتر ما اتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه لكن الوجع من الست أقوى ” .

يذكر أن الفنانة شيرين رضا كانت قد تزوجت من رجل أعمال خليجي بعد إنفصالها عن الفنان ” عمرو دياب ” لكن زواجهما لم يستمر طويلا .