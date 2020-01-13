شيرين رضا توجه نداء إستغاثة إلى وزارة الداخلية المصرية

نشرت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها نداء إستغاثة لوزارة الداخلية المصرية .

والذي جاء في محاولة منها لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في سوق الجمعة مما تتعرض له من عنف وتعذيب .

فكتبت شيرين رضا قائلة : ” نداء إلى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم فى إيجاد حل بخصوص سوق الجمعة .. اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة أرجوكم ” .

وتحرص الفنانة شيرين رضا على الاهتمام بالحيوانات وتوجه دائما رسائل للمسئولين والجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان .. كما وجهت نداءا إلى المسئولين من قبل للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان .