عادت الأزمات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وإحدى شركات الإنتاج الكبرى، بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها، وذلك خلال لقاءات تلفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

وأكد بيان صحافي، اليوم الاثنين، لشيرين عن تطورات الأزمة بينها وبين شركة الإنتاج، أن الخلافات بينهما لم تنتهِ بعد على الرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي أنهت تسجيلها منذ فترة طويلة.

سبب انهيارها في حفل الكويت

وتابع البيان أن شركة الإنتاج تشترط على شيرين تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين في البيان، أن سبب انهيارها الهيستيري في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة من جانب شركة الإنتاج.

“مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟”

وكانت شيرين قد كشفت في مقطع فيديو خلال تصريحات تلفزيونية عن تأخر طرح الأغاني قائلة: “فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه هينزلوا إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟”.

وطرحت شيرين في مطلع فبراير الماضي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الدهب” التي تُعد أولى أغنيات ألبومها الجديد التي كانت تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، واعتقد البعض أن طرح الأغنية بمثابة إسدال الستار على الخلافات بين الطرفين التي وصلت لساحات القضاء وحسمت بحكم المحكمة لصالح شركة الإنتاج، ولكن يصر فريق الدفاع عن شيرين على أن هناك سوء تفسير للحكم، وأن شيرين بعد سداد مبلغ الغرامة أصبحت حرة في التعاقد على تقديم حفلات فنية وإصدار ألبومات غنائية.

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بياناً جديدًا من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام ، للرد على تطورات الخلاف مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وجاء نص البيان كالآتي: “ردًا وتوضيحًا لما ذكر فى مواقع التواصل الإجتماعي ، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقي أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب أو من يمثلها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة ، وبذلك تبقي أغنية “الدهب” الذى انتشرت على منصات التواصل الإستماع الرقمية العربية والعالمية هي أخر ما قدمته الفنانة لـ روتانا”.

وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور إستلامها لل”ماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين.

وأختتم الحديث: لذا اقتضي التنويه وأن كل ما يشاع غير ذلك ، هو عار تمامًا عن الصحة كما وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونًا على هكذا ادعاءات.

أزمة شيرين وروتانا منذ 2019

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019، حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغانٍ، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها، وتم تحديد موعد للنظر فى القضية.

وكان الدكتور حسام لطفى، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

وقال: “شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين، الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغانٍ، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسئولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني”.

وتابع: “أدخلنا الشركة المسئولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني”، موضحًا: “شيرين موقفها جيد جداً وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا”.

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