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شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها

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نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

ولم تعلق شيرين على الصورة في تجاهل منها على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج .. وأنباء أخرى عن حملها .

يذكر أن شيرين قامت بإلغاء حقلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج والذي كان مقررا في ١٧ أغسطس المقبل لأسباب طارئة وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان .

 وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها .

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A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on

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