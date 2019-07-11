شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها

نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

ولم تعلق شيرين على الصورة في تجاهل منها على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج .. وأنباء أخرى عن حملها .

يذكر أن شيرين قامت بإلغاء حقلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج والذي كان مقررا في ١٧ أغسطس المقبل لأسباب طارئة وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان .

وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها .