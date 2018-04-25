شيرين عبد الوهاب تسرد قصة نادرة عن والدها كشفت كيف كان يستفز أمها أمامها!

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب وقتاً عصيباً مع إعلان وفاة والدها، ليبحث محبوها عن أي فيديو لها وهي تتحدث عنه، ليعرفوا طبيعة علاقتهما، خاصة وإنه كان نادراً أن تكشف تفاصيل تخصه.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لشيرين عبد الوهاب وهي تتحدث عن والدها في المرات القليلة التي تطرقت إليه، وذلك من خلال برنامجها “شيري ستوديو”، حيث سردت عنه قصة طريفة، مشيرة إلى أن الآباء يحبون أن يشاكسون الأمهات أمام أبنائهم.

وقالت شيرين عبد الوهاب في إحدى الحلقات عن والدها بأنه في مرة شاهد صورة النجمة بيونسيه وهي معلقة على حائط غرفتها، فقال: “يا لو الواحد يكمل حياته مع حتة الشيكولاته ديه”، الأمر الذي أزعج والدتها التي ردت عليه بدورها: “ما تتلم يا راجل”، ليرد عليها: “ما أنا متجوز شوال بطاطس”.

ويعد فيديو شيرين عبد الوهاب الذي تتحدث فيه عن والدها من المقاطع النادرة، فهي عادة ما تتحدث عن والدتها وأشقائها.