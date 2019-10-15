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شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع بمبادرة إنسانية للمتضررين من الحريق في لبنان

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sherine abdel wahab b000

شيرين عبد الوهاب

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساندتها للشعب اللبناني بسبب أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.
وأعلنت عبد الوهاب عبر تويتر إقامة حفل لها يعود ريعه بشكل كامل لكل المتضررين من الحريق.
كما ناشدت رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون المبادرة هذه تحت رعاية سيادته.

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