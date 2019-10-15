شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع بمبادرة إنسانية للمتضررين من الحريق في لبنان

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساندتها للشعب اللبناني بسبب أزمة الحرائق التي واجهتها مناطق عدة في لبنان.

وأعلنت عبد الوهاب عبر تويتر إقامة حفل لها يعود ريعه بشكل كامل لكل المتضررين من الحريق.

كما ناشدت رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون المبادرة هذه تحت رعاية سيادته.

قلبي يحترق على وطننا الغالي #لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته 🇱🇧 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 15, 2019