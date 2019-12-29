شيرين عبد الوهاب تكشف السبب من وراء استخدامها كلمة ” العوانس ” في حفل الرياض

خرجت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” بتصريحات تليفزيونية لبرنامج ” عرب وود ” كشفت من خلالها عن السبب من وراء استخدامها لمصطلح ” العوانس ” في حفلها الأخير بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية .

فقالت شيرين أن ردها القاسي جاء بسبب الهاشتاج الذي انطلق ضدها الذي كان يحمل إسم ” إخرسي يا شيرين ” بسبب قولها إن النساء لا تستطيع الاستغناء عن الرجال وهو الأمر الذي أزعجها كثيرا ودفعها إلى وصف من انتقدها بهذا الوصف .

فعلقت قائلة : ” فى حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له .. فأنا رديت رد فيه قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية .. لكني أنا انجرحت وأنا ما يتقليش اخرسي ” .

وحول عفويتها في تصريحاتها والتي تتسبب لها أحيانا في إثارة الجدل والمشاكل قالت : ” هل ده جديد عليكم ولا من ساعة ما دخلت الوسط الفني من 20 سنة هو ده نفس الشخص .. لو سمحتم حبوني زي ما أنا متخلونيش أتغير عشان سهل الإنسان يعمل فيس فيك للناس يكون فيه اصطناعي ولو بتحبوني ساعدوني أكون زي ما أنا ” .