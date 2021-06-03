علقت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” على خبر عودة الفنانة ” شريهان ” إلى الأضواء والفن من جديد بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .
فكتبت شيرين في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معربة عن سعادتها فقالت : ” حكاية شيريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس كملت دلوقتي بإرادتك وبنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه ” .
وتابعت : ” شكرا شيريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني .. بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي ” .
يذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية كان قد أعلن عن عودة شريهان إلى المسرح في عمل مميز سيتم عرضه على منصة شاهد .
فقال : ” ترقبوا .. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية ” .