علقت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” على خبر عودة الفنانة ” شريهان ” إلى الأضواء والفن من جديد بعد فترة غياب دامت لسنوات طويلة .

فكتبت شيرين في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر معربة عن سعادتها فقالت : ” حكاية شيريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس كملت دلوقتي بإرادتك وبنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه ” .

وتابعت : ” شكرا شيريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني .. بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي ” .

حكاية شيريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس، كملت دلوقتي بارادتك و بنجاحك و رجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه. شكرا شيريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني، بحبك و مستنياكي انا و كل الوطن العربي.

Ur #1 fan, Sherine — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 3, 2021

يذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية كان قد أعلن عن عودة شريهان إلى المسرح في عمل مميز سيتم عرضه على منصة شاهد .

فقال : ” ترقبوا .. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية ” .