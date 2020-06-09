نشرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب صورة رومانسية جديدة جمعتها بزوجها الفنان حسام حبيب وذلك للرد على شائعة خلافهما والتي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت شيرين في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على تويتر، في حضن حسام حبيب وعلقت عليها كاتبة: “زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق”.

وبالرغم من نفيها غير ان عدد من متابعي شيرين اصروا على وجود خلافات بينها وبين زوجها بدليل تكرار نفي الامر والمبالغة فيه فقد علق احد متابعيها كاتبا: “المبالغة في نفي الامر يدل على انه حقيقة” فيما قال اخر “التبرير الي مالوش لزمه ياشيري بيأكد الخلافات ، و كمان بتفتحي العين عليكي زيادة ، و طبعاً مش عايزة حد يشمت فيكي عشان كده بتبرري ، بس غلط المثل بيقولك داري على شمعتك تقيد ، بالتوفيق”.

التبرير الي مالوش لزمه ياشيري بيأكد الخلافات ، و كمان بتفتحي العين عليكي زيادة ، و طبعاً مش عايزة حد يشمت فيكي عشان كده بتبرري ، بس غلط المثل بيقولك داري على شمعتك تقيد ، بالتوفيق — mema (@MemaFares1993) June 8, 2020

المبالغة في نفي الامر يدل على انه حقيقة — ̨ڛۜــﯖــٻۧــڼۨــۃ ꜱᴏᴜᴋᴇɪɴᴀ (@MorenaMeuf) June 8, 2020

وكان قد انتشر اخير شائعة عن وجود خلاف كبير بين شيرين وحسام حبيب وصل الى طلب الاولى للطلاق واستعانتها بصديقها الفنان احمد سعد.