ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بشكل مباشر لاول مرة على الأخبار المتداولة حول انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب نتيجة خلافات مالية بينهما.

وقالت شيرين بمداخلة هاتفية عبر برنامج “mbc treding”: “أنا وحسام حبينا بعض مش عشان أي حاجة.. حبينا بعض واتفقنا نراعي ربنا بكل حاجة بنعملها”.

ونفت شيرين عبد الوهاب أن يكون لحسام حبيب أي صلة بحياتها المادية أو الشق الإداري، وعلقت: “حسام بساعدني فنيا ممكن يلحنلي أو يوزعلي.. لكن اي حاجة ليها علاقة بالماديات في ناس مسؤولة عنها”.

ودافعت النجمة المصرية عن زوجها خلال تصريحاتها الإعلامية، مؤكدة أن ما تم تداوله مؤخرا ظلم له: “حسام بعيد تماما عن كل اللي بيتقال”.

وردت شيرين على كثرة شائعات انفصالها عن حسام حبيب: “دعاية ببلاش”، مشيرة أنها لا تعلم مصدرها.

وقالت شيرين عبدالوهاب: “احنا مجتمع بحب الثرثرة شوية، وكنت فاكرة الناس بعد كورونا حتتغير للأحسن، حيبقوا إيجابيين وعندهم رحمة ووعي، لكن للأسف انه الأزمة ما علمتناش حاجة”.

وعلقت شيرين على تغريدتها المختصرة حول الشائعات التي انشغلت بها الصحافة الفنية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بثلاث كلمات: “احنا بألف خير”.

وقالت شيرين إن الخبر اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها الاسم الأكثر تداولا الأيام الماضية: “الناس المسؤولة عن صفحاتي ما كلمتنيش عشان أوضح، ففي تعتيم حتى من أقرب الناس”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب تصريحاتها: “راعو ربنا باللي انتوا بتكتبوه.. حسام إنسان شريف جدا ونزيه كل النزاهة.. أنا زوجي أنزه انسان.. جوزي لو مش شبهي أنا مكنتش هتجوزه.. جوزي انسان بريء زي ما أنا الحمد الله اني أنا لسة فيا البراءة بتاعت زمان وما بحبس أفتعل الحوارات علشان الناس تتكلم عني”.

واستشاطت شيرين غضبًا بسبب إطلاق وصف “نصاب” على زوجها في الشائعات الأخيرة حول أن حسام حبيب استولى على أموالها قائلة: “مش مسموح ان جوزي يتقال عليه نصاب لان كل ده افترا”.

وكان حسام حبيب قد نفى الأمر نفسه على حسابه على تويتر: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، معتبرا هذا ردا كافيا على الشائعات التي انطلقت تخص انفصاله عن زوجته.