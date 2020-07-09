شاركت الفنانة المصرية “شيري عادل” جمهورَها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور جمعتها بعدد من النجوم على البحر حيث كانوا يستمتعون بقضاء العطلة الصيفية بأحد الشواطئ؛ أبرزهم الفنان أحمد السقا الذي شاركت شيري صورة لها بجانبه، وظهرت فيها وهي ترتدي كاش مايوه أبيض اللون، يغطي جزءاً من الـ مايوه الذي ترتديه.

وانهال عليها الكثير من التعليقات التي كان أغلبها يتحدث عن الفنان أحمد السقا، ومنها “حبيب قلوبنا السقا وشيري العسل ربنا يحفظكم.. ربنا يفرح قلبك يا شيري ويسعد قلبك.. حبايب قلبي وحشتوني”، يذكر أن علاقة صداقة وعلاقة عائلية تجمع بين شيري والسقا.

في سياق آخر، يُذكر ان الفنانة شيري عادل تعود إلي الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بـ “مسلسل إلا أنا” حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان “أمر شخصي” مع المخرج محمود كامل. حيث كان آخر أعمالها “مسلسل السهام المارقة” الذي أنتجه طليقها الداعية الإسلامي “معز مسعود”، والذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب ومن إخراج محمود كامل.

أما عن الفنان أحمد السقا فقد انتهي من تصوير “فيلم العنكبوت” تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال ‏وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى ‏فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح ضيف شرف، وتدور أحداثه فى اطار أكشن ولم يتم ‏تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض .‏