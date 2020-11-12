تصدرت النجمة شيري عادل مؤشر الكثر بحثا على موقع إنستقرام في مصر، بعد نشر صورة مغايرة تماما لطبيعتها الكلاسيكية، حيث ارتدت ملابس شبابية، وجلست بطريقة مثيرة أمام باب منزلها.

شيري عادل تخلت عن تحفظها بعد الطلاق من معز مسعود

وظهرت شيري عادل في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بودي أبيض يكشف عن كتفيها، وفوقه جاكيت باللون الرمادي، ونسقت معها بنطلونًا جينز، وانتعلت كوتشي أبيض اللون، كما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة ونظارة شمسية زادتها إثارة، في استمرار لتحول كبير باتت تعتمده شيري في الفترة الأخيرة حيث تخلت عن طابعها الكلاسيكي المحافظ، وبدأت تساير نجمات جيلها في الاطلالات الجريئة بعد طلاقها من الداعية معز مسعود.

يذكر أن شيري عادل عادت للوسط الفني بعد غياب طال عامين ببطولة حكاية “أمر شخصي” ضمن مسلسل “إلا أنا” وجسدت شخصية زوجة تكتشف ان زوجها الطبيب مدمن على المخدرات، تركها وابنتها بدون أي مصدر دخل، وتتمكن من تجاوز الازمة وبدء حياتها من جديد.





وسبق أن أكدت شيري أن غيابها عن الوسط الفني لمدة عامين، لم يكن اعتزالا للفن كما زعم البعض، وإنما بسبب مرورها بظروف إنسانية صعبة، ورفضت التعليق تماما على كل ما يخص زوجها السابق معز مسعود مؤكدة أنها لا زالت تحترمه وشددت على أنه لم يطلب منها أبدا التوقف عن التمثيل.

وقالت شيري عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، بأنها كانت تمر بظروف شخصية صعبة قليلًا منعتها من استمرار مسيرتها في التمثيل.

أضافت: أنا كان عندي ظروف وبعدين بعدها عادى كان مش عندي مشكلة أن اشتغل، وبعدها كان مفيش دور مناسب أقدمه فالوقت هو اللي فرق معايا وبيخلي التفكير ينضج شوية.

وتابعت: انا عمري ما اعتزلت أنا حصلت ليا ظروف وراء بعض، فأنا كنت منتظرة الفرصة في فكرة كويسة فعلا أنا عايزة أقدمها واقتنع بيها، مش عايزة أقدم أي حاجة بعد غياب سنتين.

وتوجه الإعلامي وائل الإبراشي بسؤالها هل الزواج من داعية كمعز مسعود من الأشياء التي عطلتك عن المشاركة في أعمال فنية؟، لتؤكد له أن مسعود لم يشترط عليها التوقف عن العمل على الإطلاق.

وتابعت: أنا بحترم معز مسعود جدًا وهو كمان بيحترمني، وأتمنى العلاقة تفضل كده طول العمر، متابعة أنها انشغلت في الحياة الزوجية عن تقديم أعمال فنية.