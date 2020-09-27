أجرت الفنانة ” شيري عادل ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” التاسعة ” تحدثت من خلالها عن علاقتها بطليقها الداعية الإسلامي ” معز مسعود ” .

فقالت شيري عادل إنها تجمعها علاقة جيدة ومحترمة بمعز مسعود بعد الطلاق فكلا منهما يحترم الآخر كثيرا متمنية أن تظل العلاقة بينهما بها الشكل دائما .

وعن الفترة التي ابتعدت فيها عن الفن بعد زواجها من معز مسعود وما قيل عن أن الأخير هو من طلب منها ذلك أكدت شيري عادل على أنه لم يطلب منها الابتعاد عن التمثيل نهائيا ولكن انشغالها بالحياة الزوجية هو ما جعلها تبتعد وكان من الصعب أن تتزوج وتعود سريعا للعمل .

وأضافت إنه بعد الانفصال منذ أكثر من عام تقريبا وتفكيرها في العودة إلى العمل لم تجد الدور المناسب الذي تعود به بقوة إلى جمهورها بعد فترة الغياب .

وأكدت شيري عادل على إنها تقدر حب الجمهور لها واهتمامهم بمعرفة أخبارها ولكنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية أو المتاجرة بها سواء بالسلب أو بالإيجاب .