انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباءا حول زواج الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” من الفنان المصري ” محمد سعد ” .

وذلك بعد تداول صورة لهما بشكل واسع ظهرا فيها معا وحملت عنوان : ” زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية ” .

لتخرج شيماء سبت لإيضاح حقيقة الأمر حيث أعادت نشر هذه الصورة عبر حسابها على تطبيق سناب شات وأشارت في تعليقها عليها إلى أنها هي من في الصورة بجانب محمد سعد ولكنها ليست زوجته .

فكتبت قائلة : ” اليوم وايد وصلتني هذه الصورة من عدة أشخاص ومواقع مشهورة بالسوشيال ميديا .. أنا ما أعرف منو كاتب ومنزل بالنت هذه الصورة .. زوجة النجم المصري محمد سعد واللي أنا معجبة فيه جدا ” .

وتابعت شيماء سبت : ” هذه صورتي أنا فعلا معاه في مهرجان دبي السينمائي سنة 2013 وكانت للذكرى وعزيزة علي .. فقط للتوضيح ” .