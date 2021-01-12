نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للبرومو الدعائي لمسلسلها الجديد ” في بيتنا روبوت ” .

وفاجئت شيماء سيف متابعيها بإطلالتها التي ظهرت بها في البرومو حيث تخلت عن شعرها بالكامل وبدت صلعاء .. وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” في بيتنا روبوت .. دعواتكم بالنجاح والتوفيق ” .

كما تخلى أيضاً الفنان ” هشام جمال ” عن شعره الطويل وظهر بشعر قصير لأول مرة منذ ظهوره على الساحة الفنية .

وظهر في البرومو عدد من ضيوف الشرف المشاركين بالعمل منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وغيرهم .

يذكر أن مسلسل ” في بيتنا روبوت ” من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز ..ومن تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي .. وهو مسلسل إجتماعي درامي كوميدي ومن المقرر عرضه في أواخر شهر يناير الجاري .