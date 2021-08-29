أعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووجهت الشكر الى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والى حكومة أبوظبي وهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي.

وقالت شيماء سيف، في تدوينة عبر حسابها على انستغرام: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير لحكومة أبو ظبي ولهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي حفظ الله مصر والإمارات ودائما وأبدا يد بيد”.

يذكر أن الامارات منحت عددًا كبيرًا من نجوم الفن والثقافة والمشاهير من العالم العربي وخاصة سوريا ومصر ولنبان الإقامة الذهبية وذلك تقديرًا لمشوارهم الفني. وكان أخرهم من النجوم المصريين حمادة هلال، ومن سوريا الفنانة نسرين طافش.

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل “في بيتنا روبرت”، والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية “زومبا”.

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعي وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.