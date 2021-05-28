وجّهت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ دعمها للفنانة المصرية دنيا ​سمير غانم​ وشقيقتها الممثلة إيمي بعد وفاة والدهما سمير غانم الأسبوع الماضي، ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهم وأرفتها بتعليق كتبت فيه: “حبايبي وإخواتي وأطيب بنتين فى الدنيا ربنا يسعد قلبكم يارب ويشفى ديدي حبيبتي بحبكم أوي أوي أوي أوي ..”.

وكانت شيماء قد وجهت مؤخراً رسالة للجمهور على صفحتها الخاصة قالت فيها: “عمري ما تخيلت أن غلاوتي تكون كده عندكم كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم اللي من القلب بجد ربنا يخليكم ليا أنتو وكل أصحابي الفنانين اللي أتأكدت أنهم عيلتي التانية ربنا يديم حبكم فقلبي ودايما سند وعيلة لبعض”.





