شيماء سيف تقلد لهجات مصرية وكويتية وتتعلم كلمات غزل باللهجة الخليجية.. شاهدوا رد فعلها!

حاولت شيماء سيف تعلم بعض كلمات الغزل باللهجة الكويتية من مذيع برنامج “ممكن نتعرف” الذي حلت ضيفة عليه مؤخراً فقد تداول الجمهور الكويتي مقطع الفيديو بتعليقات طريفة للغاية، مؤكدين أن شيماء سيف عفوية وتلقائية ولديها حضور وخفة ظل شديدان، حتى أن البعض طالب بمشاهدتها في مسلسل خليجي

وظهرت النجمة المصرية الشابة في مقطع الفيديو وهي تحاول التلفظ ببعض الكلمات الكويتية الخاصة بالغزل، لكنها فوجئت بصعوبة الكلمات ونطقها فظلت تضحك وهي تقولها بطريقة غير صحيحة مما أصاب المذيع بنوبة ضحك جعلته عاجزاً عن استكمال الفقرة.

الجدير بالذكر أن شيماء سيف تشارك في 3 أعمال تليفزيونية يتم عرضها حالياً ضمن موسم مسلسلات رمضان 2018، وهي “بالحجم العائلي” أمام النجم يحيى الفخراني، وكذلك برنامج “ميس آندر ستاند” الذي يذاع حصرياً عبر قنوات OSN المشفرة، وكذلك المسلسل الإذاعي “الكابو” أمام محمود الليثي وسهر الصايغ.