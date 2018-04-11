شيماء سيف تُنقل الى المستشفى بسبب شدة التعب

تعرضت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ لأزمة صحية مفاجئة، وذلك أثناء التحضيرات والتصوير لمسلسل “​بالحجم العائلي​” للممثل المصري ​يحيى الفخراني​، في مرسي علم.

وبحسب ما نشره أهل الصحافة والاعلام، شيماء نقلت إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع التصوير، ولم تستطع استكمال تصوير مشاهدها في المسلسل بسبب شدة التعب.

“اشارة الى أنّ مسلسل “بالحجم العائلي” هو من بطولة الممثل يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندى موسى، شيماء سيف، أحمد مجدي، لطيفة فهمي، عمرو حسن يوسف وغيرهم. وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.