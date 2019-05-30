شيماء سيف : حرقت كل صوري القديمة .. الحمد لله إنهم اخترعوا المكياج

طلت الفنانة شيماء سيف ضيفة مع الإعلامي ” علي العلياني ” في برنامجه ” مجموعة إنسان ” على قناة ( MBC ) .

وقالت إنها قامت بحرق كل صورها القديمة وخاصة صور الطفولة والصور التي كانت قبل الشهرة ودخول عالم الفن .

وأخبرها على أن فريق عمل البرنامج بحث كثيرا للحصول على صور لها بمراحل عمرية مختلفة قبل الشهرة ولكنهم فشلوا في إيجاد ذلك .

لترد قائلة بإنها توجهت إلى كل الجهات الحكومية وسحبت الأوراق الخاصة بها الموجود بداخلها صور لتقوم بحرقها .. وهو الأمر الذي لم توافق عليه أسرتها وحاولوا إقناعها بعدم القيام بذلك ولكنها لم تستجب .

وأعربت شيماء عن حبها للمرحلة الحالية وإنها تحب الوقت الحاضر قائلة : ” الحمد إنهم اخترعوا المكياج والشعر .. فليه نفتكر أيام مرة عدت وراحت لحالها الحمد لله ”

فهي على حد قولها كانت لا تحب شكلها في الماضي .