شاركت الفنانة الكويتية شيماء علي متابعيها عبر السوشال ميديا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” أثناء تصويرها لأول جلسة تصوير بعد خضوعها لعملية إزالة الجيوب الأنفية.

وقالت شيماء علي إنها تشعر بسعادة غامرة من نتيجة العملية، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها وجهها بالكامل منذ أن خضعت للعملية، موضحة أنه كان أصعب وقت مر عليها في حياتها بسبب الآثار الجانبية للعملية، خاصة أنها كانت ممنوعة من الخروج أو بذل أي مجهود.

ولكن من الواضح أن أغلب جمهورها أعربوا عن استيائهم من نتيجة العملية، فضلا عن تشكيكهم بأنها ليست عملية إزالة جيوب أنفية فقط كما ادعت، مؤكدين أن هذا التغيير الكبير في شكل أنفها يشير إلى أنها خضعت أيضا لعملية تجميل.

وعلقت إحدى متابعاتها قائلة: “يا ربي ليش الواحدة تخرب شكلها وهي حلوة ما تحتاج هذه الخرابيط”؛ وسخرت إحدى متابعاتها، قائلة: “ركبت راس جديد.. تجديد راس لا اكتر ولا أقل”.

وقالت متابعة أخرى: “والله بداية ما عرفنها كانت احلى بس كتر فلوسهم مو عارفين شو يسوا فيها”، ووافقتها الرأي أخرى؛ حيث قالت:”اكثر واخدة سوت عمليات تجميل لخشمها وما ظبطت”.

وسبق وفاجأت الفنانة الكويتية شيماء علي جمهورها بمقطع فيديو صادم وهي ترقد على السرير ولا تستطيع الحراك أو الكلام.

وأجرت شيماء عملية جيوب أنفية، ونشرت عبر حسابها على سناب شات مقطع فيديو وهي ترقد على فراش المرض وتقول إنها لا تستطيع الكلام.

وبدت الفنانة متأثرة بما حدث لها وتقول “إنها غير مستوعبة ما حدث لها وأنها على قيد الحياة”، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الكلام الآن وكل شيء في معاده.

وأوضحت أنها تعبانة من تأثير “البنج” وحمدت الله أن الأمر وصل لهذا الحال وحين تفيق سوف تكشف تفاصيل ما حدث مطالبة بالدعاء لها.

وبدت شيماء في إحدى الصور بوجه متورم باللون الأزرق فيما كانت يدها موصلة بالأجهزة الطبية اللازمة لعلاجها.

كما سبق وكشفت شيماء علي، سبب ابتعادها عن السينما، موضحة أنّها لم تتلق أي عروض مُرضية، حتى الآن.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أكيد ودي أشتغل سينما.. وأكيد ودي السينما تكون عندنا قوية في الخليج والكويت وتكون رقم واحد.. بس ماجاني نص زين للحين”.

وتحدّثت عن سبب رفضها للمشاركة في عروض مسرحية، قائلة: “لأني ما أفكر إني أشتغل مسرح أمانة.. لأني حابة في رمضان وايد أكون مع عيالي.. المسرح التزام ومعناه إنه لازم قبل الفطور وبعد نسوي بروفات.. وأنا لازم أكون في بيتي عشان أنا الي بطبخ بأيدي”.