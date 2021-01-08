شاركت الممثلة الكويتية ​شيماء علي​ مقطع فيديو لها كشفت من خلاله عن اجراءها عملية جراحية، مطمئنة الجمهور على حالتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيماء في الفيديو: ” يا حبايبي مشكورين كثيرا على السؤال… الحمد لله أنا بخير… ولكن لست قادرة على التحدث الآن… لحين أستوعب الحياة… الحمد لله كل شيء تمام ولا يوجد هناك أي شيء كبير… ولكن حالي لأنني تعبانة من البنج… لست قادرة على الكلام… إن شاء الله بس أستوعب أقول لكم كل شيء…”.

وكشفت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ سبب العملية الجراحية، مشيرة الى انها عملية جيوب أنفية، كاتبة على حسابها الخاص: “سلامات شيماء علي… حبيبتي أخيرا سوت عملية الجيوب الأنفية… بعد معاناة استمرت سنوات… ما تشوفي شر يا أم أحمد”.

كما تفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوضحوا أن عملية الجيوب الأنفية بالمنظار تسبب كدمات تحت العين وانتفاخا.

بدأت شيماء علي مشوارها الفني عام 1999 في مسلسل دروب الشك في دور صغير، واستمرت بلعب الأدوار الصغيرة إلى أن شاركت في مسلسل جرح الزمن عام 2001، حيث إنه يعتبر بدايتها الفعلية، وقدمت الكثير من الأعمال ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج. وهي شقيقة الممثل عقيل الرئيسي، وأعلنت اعتزالها للمجال الفني بعد عقد قرانها في 3 فبراير 2015، ثم تراجعت بعد ذلك وعادت في رمضان 2017 في مسلسل رمانة مع الفنانة حياة الفهد، ولديها طفل “أحمد” (2016) وطفلة “النور” (2017 )، وطفلة “الزين” (2018 ).