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صابرين بإطلالة مثيرة بعد خلع الحجاب

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صابرين

صابرين

فاجأت الفنانة المصرية صابرين جمهورها بإطلالة جديدة وملفتة كانت مفاجأة لهم بعد أن ظهرت بكامل أناقتها بعد خلعها الحجاب منذ أقل من شهر.

اطلالة صابرين جاءت خلال مهرجان نجم العرب 2019، في أول ظهور لها خلعها الحجاب، حيث حضرت فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان، لتسلم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، والتي حصدتها عن دورها في مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذي قام ببطولته الفنان على ربيع وعُرض في رمضان 2019.

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انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين

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وأطلت صابرين في المهرجان وهي ترتدي تنورة وبلوزة وشعر أشقر قصير ما جذب عدسات المصورين إليها، حتى أنَّ المصرية بوسي شلبي نشرت صورة لصابرين عبر حسابها على إنستغرام، معلنةً استضافتها لها في برنامجها بالحلقة المقبلة.

وكانت صابرين قد كشفت في مداخلة هاتفية أثناء انهيارها من البكاء، عن السبب وراء خلعها للحجاب موضحًة أن ما تواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي هي وأولادها كان السبب وراء تصرفها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تعبت من هذا العالم الافتراضي الذي يواصل الشتائم ضدها طوال الوقت، مبينًة: “إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا”.

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