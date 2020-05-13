تعرضت الفنانة المصرية ” صابرين ” إلى انتقادات كثرة بسبب ظهورها في مسلسل ” ليالينا 80 ” بزيادة في الوزن بكشل ملحوظ .

وهو ما دفعها إلى الرد على ذلك في تصريحات صحفية لها كاشفة عن إنها تعمدت زيادة وزنها لتتناسب مع الشخصية التي تقوم بها في المسلسل .

فأشارت إلى إنها دائما ما تحرص على أن تقدم شخصياتها في إطار فني جيد حتى وإن اضطرت لتغيير ملامحها وطريقة ارتدائها للملابس .

فقالت : ” منذ قرأت سيناريو ليالينا 80 وأنا صممت أن تكون شخصية رقية بسيطة تورتدي طوال أحداث المسلسل ثلاثة أشكال فقط من الملابس ” .

وتابعت : ” تركت وزني يزيد ليناسب طبيعة دور أم شعبية تهتم بأولادها في المقام الأول ” .

يذكر أن مسلسل ليالينا 80 يشارك في بطولته كلا من غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ونورهان ومحمد الشقنقيري ومحمد عادل ومحمد علي رزق ومنة عرفة .. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج تامر مرسي .